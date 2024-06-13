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13 июня: какой сегодня праздник и главные события

09:15, 13 июня 2024
13 июня в Украине отмечают День освобождения Мариуполя.
13 июня: какой сегодня праздник и главные события
Фото из открытых источников
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В четверг, 13 июня, в мире отмечают несколько значимых событий. В частности, это День солнышек, День швейной машинки, Международный день распространения информации об альбинизме, Международный день метания топора, Всемирный день софтбола, а также Международный день менеджеров общественных ассоциаций.

В Украине отмечают важное событие - День освобождения Мариуполя от российских оккупантов. Этот день напоминает о важной победе украинских войск в 2014 году.

Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Акилины. Святая мученица Акилина, известная также как Килина или Кулина, жила в III веке в финикийском городе Библа. Она происходила из благочестивой и зажиточной семьи, и с детства мать воспитывала ее в любви ко Христу. В раннем возрасте Акилина пыталась обратить своих сверстников в христианство.

Католическая церковь в этот день отмечает День святого Антония.

13 июня в церковном календаре - день памяти святой мученицы Акилины, которая жила в III веке и была известна своей преданностью христианской вере и попытками обратить других в христианство.

Также в этот день в истории произошли такие события:

В 1971 году газета «Нью-Йорк Таймс» начала публикацию Пентагоновских документов, освещающих историю вмешательства США во вьетнамскую войну.

В 1983 году на рынок в США вышел первый серийный мобильный телефон «Dynatac 8000x» производства компании «Motorola», который весил почти 800 граммов и имел длину 33 см.

В 1983 году американский космический зонд «Пионер-10» пересек орбиту Нептуна, став первым творением человека, покинувшим пределы Солнечной системы.

В 2000 году президент Италии Карло Адзелио Чампи помиловал Мехмета Али Агджу, который в 1981 году совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.

В 2014 году украинские войска освободили город Мариуполь от пророссийских террористов.

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