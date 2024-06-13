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13 червня: яке сьогодні свято та головні події

09:15, 13 червня 2024
13 червня в Україні відзначають День визволення Маріуполя.
13 червня: яке сьогодні свято та головні події
Фото з відкритих джерел
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У четвер, 13 червня, у світі відзначають кілька значущих подій. Зокрема, це День сонечок, День швейної машинки, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Міжнародний день метання сокири, Всесвітній день софтболу, а також Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій.

В Україні відзначають важливу подію – День визволення Маріуполя від російських окупантів. Цей день нагадує про важливу перемогу українських військ у 2014 році.

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святої мучениці Акилини. Свята мучениця Акилина, відома також як Килина або Кулина, жила у III столітті в фінікійському місті Бібла. Вона походила з благочестивої та заможної родини, і з дитинства мати виховувала її в любові до Христа. У ранньому віці Акилина намагалася навернути своїх однолітків до християнства.

Католицька церква цього дня відзначає День святого Антонія.

13 червня в церковному календарі – день пам'яті святої мучениці Акилини, яка жила у III столітті і була відома своєю відданістю християнській вірі та спробами навернути інших до християнства.

Також цього дня в історії сталися такі події:

1971 року газета "Нью-Йорк Таймс" почала публікацію Пентагонівських документів, що висвітлюють історію втручання США у в'єтнамську війну.

1983 року на ринок у США вийшов перший серійний мобільний телефон "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola", який важив майже 800 грамів і мав довжину 33 см.

1983 року американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна, ставши першим витвором людини, який покинув межі Сонячної системи.

2000 року президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував Мехмета Алі Агджу, який у 1981 році здійснив замах на Папу Римського Івана Павла II.

2014 року українські війська звільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.

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