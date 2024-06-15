«Ультиматум путіна - це новий нацизм»: Володимир Зеленський відкинув «пропозиції» про припинення війни на умовах агресора

Президент назвав ультиматумом пропозиції путіна про припинення війни на його умовах, а його дії — відродженням нацизму.

Президент України Володимир Зеленський назвав ультиматумом «пропозиції» путіна про припинення війни на умовах агресора. Про це Глава держави заявив у інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

Президент зазначив, що так званий ультиматум путіна для «мирних переговорів» з Україною не відрізняється від попередніх його «пропозицій», і порівняв їх із діями нацистської Німеччини.

«Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше.

Зараз ми бачимо, що те, що він робить, - це відродження нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не має наміру зупинятися. Замороженого конфлікту не буде», — зазначив Глава держави.

Зеленський пояснив, що путін хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані рф території України.

«Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: «Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться». Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи», – нагадав він.

«Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не зупиняється. Він приходив у різні місця на землі, тому ми не повинні довіряти цим повідомленням, тому що путін йде тим самим шляхом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше він говорив про Крим і Донбас», – підкреслив Зеленський.

Також Президент наголосив, що неприпустимо знімати санкції з країни-агресора.

«Ця людина, він і є нацист. Він говорить про мир, але вкрав 20 тисяч дітей. Що він собі думає?! Він каже, що треба забути про санкції і що це не буде заморожений конфлікт. А що це тоді буде?», — заявив Володимир Зеленський.

«Ми пробачимо йому тисячі смертей? Йому так здається, що йому пробачать. росії здається, що їй пробачать. Але ніхто цього не забуде і не пробачить...

Як можна казати, «Давайте знімемо санкції»? Він напевно забув, що санкції увесь світ ввів за те, що він окупував наші території і вбивав людей. Світ відповів цивілізовано на всі ці злочини. Якщо ти хочеш, щоб санкції зняли, ти повинен вийти з території, яку ти окупував. Тому, коли він каже, що зупиниться у разі зняття санкцій, то ставить ультиматум не лише Україні, а й усьому світу», — зазначив Президент.

Крім того, Зеленський назвав рішення G7 надати прибутки від заморожених російських активів на відбудову України справедливим і зауважив, що це зніме додатковий тиск з партнерів Києва.

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