«Ультиматум путина – это новый нацизм»: Владимир Зеленский отверг «предложения» о прекращении войны на условиях агрессора

Президент назвал ультиматумом предложения путина о прекращении войны на его условиях, а его действия возрождением нацизма.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ультиматумом «предложения» путина о прекращении войны на условиях агрессора. Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

Президент отметил, что так называемый ультиматум путина для «мирных переговоров» с Украиной не отличается от предыдущих его «предложений» и сравнил их с действиями нацистской Германии.

«Что я могу сказать? Эти сообщения ультимативны, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше.

Сейчас мы видим, что то, что он делает – это возрождение нацизма. Это новая волна этого нацизма, русского нацизма. Он хочет, чтобы мы отказались от наших оккупированных территорий, но он хочет и наших неоккупированных территорий. Он рассказывает о регионах нашей страны и не намерен останавливаться. Замороженного конфликта не будет», – отметил Глава государства.

Зеленский объяснил, что путин хочет захватить как оккупированные, так и не оккупированные рф территории Украины.

«Это то же, что сделал Гитлер, когда сказал: «Дайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится». Но нет, это ложь, историческая ложь. После этого была Польша, затем оккупация всей Европы», – напомнил он.

«Вы знаете, что эта волна нацизма никогда не останавливается. Он приходил в разные места на земле, поэтому мы не должны доверять этим сообщениям, потому что путин идет тем же путем. Сегодня он говорит о четырех регионах, раньше он говорил о Крыме и Донбассе», – подчеркнул Зеленский.

Также Президент подчеркнул, что недопустимо снимать санкции со страны-агрессора.

«Этот человек, он и есть нацист. Он говорит о мире, но украл 20 тысяч детей. Что он себе думает? Он говорит, что нужно забыть о санкциях и что это не будет замороженный конфликт. А что тогда будет?», — заявил Владимир Зеленский.

«Мы простим ему тысячи смертей? Ему так кажется, что ему простят. россии кажется, что ей простят. Но никто этого не забудет и не простит...

Как можно говорить, «Давайте снимем санкции»? Он, наверное, забыл, что санкции весь мир ввел за то, что он оккупировал наши территории и убивал людей. Мир ответил цивилизованно на все эти преступления. Если ты хочешь, чтобы санкции сняли, ты должен выйти из территории, которую ты оккупировал. Поэтому, когда он говорит, что остановится в случае снятия санкций, то ставит ультиматум не только Украине, но и всему миру», — отметил Президент.

Кроме того, Зеленский назвал решение G7 предоставить доходы от замороженных российских активов на восстановление Украины справедливым и отметил, что это снимет дополнительное давление с партнеров Киева.

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