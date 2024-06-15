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Шольц резко отреагировал на ультиматум путина относительно Украины

12:27, 15 июня 2024
По словам Олафа Шольца, путин показал, что он заинтересован в классическом империалистическом захвате территорий.
Шольц резко отреагировал на ультиматум путина относительно Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что так называемое предложение российского диктатора владимира путина с ультимативными требованиями к Украине стремится отвлечь внимание мира от Глобального саммита мира, который сегодня начнется в Швейцарии. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

Говоря об ультиматумах путина, Шольц сказал, что «это несерьезное предложение, но оно связано с мирной конференцией, которая проходит в Швейцарии».

«В то же время путин также показал, в чем он действительно заинтересован, а именно в классическом империалистическом захвате территорий», – заявил канцлер и напомнил, что россия начала жестокую войну против Украины.

 «Вот почему это не то предложение, которое может сработать. Важно, чтобы для Украины был справедливый и честный мир. И Украина должна быть в состоянии не подписаться под каким-либо диктатом путина, а действовать в собственных интересах», – сказал он.

Также Шольц добавил, что большинство стран так называемого Глобального Юга «совершенно четко осознает, что речь идет о захватнической войне со стороны россии».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал ультиматумом «предложения» путина о прекращении войны на условиях агрессора.

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