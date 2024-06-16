Саміт миру не є панацеєю, перемога вимагає подальшої боротьби, – розповіли в ЗСУ

Саміт миру є «одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України».

Джерело фото: unian

Майор Збройних Сил України та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін переконаний, що сприйняття Глобального Саміту миру як вирішення, що принесе перемогу вже завтра є помилковим. У своєму дописі в Telegram він наголосив, що за Україну ще доведеться боротися.

«Всі міжнародні події є важливим, але лише одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України в дипломатичній площині. Для фінального результату все одно повинен бути комплекс заходів - разом з посиленням наших оборонних можливостей, розбудовою власного ВПК, успіхами на фронті та мілітаризацією суспільства», - пояснив Жорін.

Він підкреслив, що ключовим результатом саміту має стати визнання світом основної тези - мир можливий лише на умовах України. Також важливо, щоб союзники усвідомили необхідність постійної підтримки України, включаючи надання озброєння.

«Єдине, чого не хочеться - щоб українське суспільство сприймало це як панацею, що принесе завтра перемогу. Ми маємо жити реаліями, де рф війну завершувати не збирається. Де нам за свою державу ще доведеться боротись», - підсумував Жорін.

Нагадаємо, Комюніке Саміту миру залишиться відкритим і для країн, що не приїхали у Швейцарію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.