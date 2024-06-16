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Саміт миру не є панацеєю, перемога вимагає подальшої боротьби, – розповіли в ЗСУ

09:27, 16 червня 2024
Саміт миру є «одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України».
Саміт миру не є панацеєю, перемога вимагає подальшої боротьби, – розповіли в ЗСУ
Джерело фото: unian
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Майор Збройних Сил України та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін переконаний, що сприйняття Глобального Саміту миру як вирішення, що принесе перемогу вже завтра є помилковим. У своєму дописі в Telegram він наголосив, що за Україну ще доведеться боротися.

«Всі міжнародні події є важливим, але лише одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України в дипломатичній площині. Для фінального результату все одно повинен бути комплекс заходів - разом з посиленням наших оборонних можливостей, розбудовою власного ВПК, успіхами на фронті та мілітаризацією суспільства», - пояснив Жорін.

Він підкреслив, що ключовим результатом саміту має стати визнання світом основної тези - мир можливий лише на умовах України. Також важливо, щоб союзники усвідомили необхідність постійної підтримки України, включаючи надання озброєння.

«Єдине, чого не хочеться - щоб українське суспільство сприймало це як панацею, що принесе завтра перемогу. Ми маємо жити реаліями, де рф війну завершувати не збирається. Де нам за свою державу ще доведеться боротись», - підсумував Жорін.

Нагадаємо, Комюніке Саміту миру залишиться відкритим і для країн, що не приїхали у Швейцарію.

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