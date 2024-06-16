Саммит мира не является панацеей, победа требует дальнейшей борьбы, – рассказали в ВСУ

Саммит мира является «одним из инструментов, который позволяет укрепить позиции Украины».

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Майор Вооруженных Сил Украины и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что восприятие Глобального Саммита мира как решения, которое принесет победу уже завтра, является ошибочным. В своей заметке в Telegram он отметил, что за Украину еще придется бороться.

«Все международные события являются важным, но лишь одним из инструментов, который позволяет укрепить позиции Украины в дипломатической плоскости. Для финального результата все равно должен быть комплекс мероприятий - вместе с усилением наших оборонных возможностей, развитием собственного ВПК, успехами на фронте и милитаризацией общества», - пояснил Жорин.

Он подчеркнул, что ключевым результатом саммита должно стать признание миром основного тезиса - мир возможен только на условиях Украины. Также важно, чтобы союзники осознали необходимость постоянной поддержки Украины, включая предоставление вооружения.

«Единственное, чего не хочется - чтобы украинское общество воспринимало это как панацею, что принесет завтра победу. Мы должны жить реалиями, где рф войну завершать не собирается. Где нам за свое государство еще придется бороться», - подытожил Жорин.

Напомним, Коммюнике Саммита мира останется открытым и для стран, которые не приехали в Швейцарию.

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