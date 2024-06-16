Комюніке Саміту миру залишиться відкритим і для країн, що не приїхали у Швейцарію

Комюніке Глобального Саміту миру буде відкрите і поширене серед делегацій для підписання.

Джерело фото: president.gov.ua

Спільне комюніке Глобального Саміту миру у Швейцарії залишиться відкритим, щоб інші країни, які не змогли приїхати на конференцію, могли долучитися пізніше. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час телемарафону.

За його словами, текст комюніке вже поширено серед делегацій, які беруть участь у саміті.

«Чітка позиція щодо комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей Саміт», – заявив Єрмак.

Україна сподівається, що до заяви приєднаються більше країн, ніж присутні на конференції.

«Ми дуже скоро побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке», – зазначив він.

Єрмак нагадав, що раніше 143 країни світу засудили російську агресію проти України на Генеральній асамблеї ООН. Він також спростував чутки про зміну тексту комюніке, зокрема про заміну слова "війна" на "агресія".

росію на саміт не запрошували, а Китай відмовився від участі — це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. З країн G20 на саміт не приїхали делегації Мексики та Саудівської Аравії.

«Наша позиція не змінилася, вона чітка і принципова — президент [Володимир Зеленський – ред.] ніколи не підпише ніякий «Мінськ» чи «Будапешт». У нас немає жодних компромісів з територіальною цілісністю та суверенітетом», — наголосив Єрмак.

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