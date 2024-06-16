Коммюнике Саммита мира останется открытым и для стран, не приехавших в Швейцарию

Коммюнике Глобального Саммита мира будет открыто и распространено среди делегаций для подписания.

Источник фото: president.gov.ua

Общее коммюнике Глобального Саммита мира в Швейцарии останется открытым, чтобы другие страны, которые не смогли приехать на конференцию, могли присоединиться позже. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время телемарафона.

По его словам, текст коммюнике уже распространен среди делегаций, участвующих в саммите.

«Четкая позиция относительно коммюнике. Оно есть, оно распространено между участниками, и мы ожидаем, что большинство стран присоединятся к нему. Коммюнике будет открыто для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит», - заявил Ермак.

Украина надеется, что к заявлению присоединятся больше стран, чем присутствуют на конференции.

«Мы очень скоро увидим перечень стран, которые присоединились к этому коммюнике», - отметил он.

Ермак напомнил, что ранее 143 страны мира осудили российскую агрессию против Украины на Генеральной ассамблее ООН. Он также опроверг слухи об изменении текста коммюнике, в частности о замене слова "война" на «агрессия».

россию на саммит не приглашали, а Китай отказался от участия - это решение раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Из стран G20 на саммит не приехали делегации Мексики и Саудовской Аравии.

«Наша позиция не изменилась, она четкая и принципиальная - президент [Владимир Зеленский - ред.] никогда не подпишет никакой «Минск» или «Будапешт». У нас нет никаких компромиссов с территориальной целостностью и суверенитетом», - подчеркнул Ермак.

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