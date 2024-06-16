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Без черновиков и зрителей: Байден и Трамп согласовали специфические правила предвыборных дебатов

08:33, 16 июня 2024
Дебаты состоятся менее чем через две недели в студии телеканала CNN.
Без черновиков и зрителей: Байден и Трамп согласовали специфические правила предвыборных дебатов
Источник фото: ТСН
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Штабы кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа договорились о правилах проведения первых предвыборных дебатов, которые должны состояться менее чем через две недели. Об этом сообщает CNN.

Байден и Трамп будут выступать без черновиков в студийной аудитории телеканала CNN. Кандидаты согласились выступить на едином подиуме, причем их места будут определяться с помощью подбрасывания монеты.

Во время выступлений микрофон будет включен только у того кандидата, который имеет слово. Обоим запрещено использовать сценический реквизит или предварительно написанные заметки - им будет предоставлена только ручка, блокнот и бутылка воды.

Зрителей в зале не будет, а продолжительность дебатов составит 90 минут с двумя рекламными паузами. Во время пауз кандидаты не смогут общаться с представителями своих штабов.

"Но как и раньше, модераторы будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и цивилизованную дискуссию", - отмечают на CNN.

Напомним, по данным опроса относительно кандидатов в Президенты США, Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена в 6 штатах.

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