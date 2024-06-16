Без чернеток і глядачів: Байден і Трамп погодили специфічні правила передвиборчих дебатів

Дебати відбудуться менш ніж за два тижні у студії телеканалу CNN.

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Штаби кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа домовилися про правила проведення перших передвиборчих дебатів, які мають відбутися менш ніж за два тижні. Про це повідомляє CNN.

Байден та Трамп виступатимуть без чернеток у студійній аудиторії телеканалу CNN. Кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, причому їхні місця визначатимуться за допомогою підкидання монети.

Під час виступів мікрофон буде ввімкнений тільки у того кандидата, який має слово. Обом заборонено використовувати сценічний реквізит чи попередньо написані нотатки — їм буде надано лише ручку, блокнот та пляшку води.

Глядачів у залі не буде, а тривалість дебатів становитиме 90 хвилин із двома рекламними паузами. Під час пауз кандидати не матимуть змоги спілкуватись із представниками своїх штабів.

«Але як і раніше, модератори використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію», — зазначають на CNN.

Нагадаємо, за даними опитування щодо кандидатів в Президенти США, Дональд Трамп незначно випереджає Джо Байдена в 6 штатах.

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