$12 000 за решение вопроса об установлении 3 группы инвалидности: будут судить киевлянина

Мужчина обещал, что «свои люди» в одной из МСЭК Киева решат вопрос о назначении группы инвалидности.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Дарницкая окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который пообещал военнообязанному за 12 тысяч долларов договориться с членами МСЭК об установлении 3 группы инвалидности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый сообщил жителю Киева, что имеет связи с врачами и членами медико-социальной экспертной комиссии, и за $12 000 может помочь оформить инвалидность. Это должно было привести к признанию мужчины непригодным к военной службе.

Во время первой встречи обвиняемый подробно объяснил процедуру оформления инвалидности. В ходе следующих двух встреч он получил от жителя Киева часть суммы - $5 000.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения дела по существу. За такое правонарушение предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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