16 июня: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечают Международный день отца.

16 июня отмечается ряд международных и религиозных праздников. Сегодня - Международный день африканского ребенка, Международный день водопада, Международный день отца, а также День отца в Украине.

Верующие празднуют воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора и чтят память святого чудотворца Тихона Аматунтского. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам.

Исторические события 16 июня

1903 год - создана компания Ford Motor.

1919 год - Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признал независимость УНР. Письмо главе Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

1934 год - в Харькове открылся первый съезд писателей Украины. Был создан Союз писателей Украины (СПУ).

1940 год - СССР в ультимативной форме предъявил Эстонии и Латвии ноты с требованием смены правительств и введения в эти страны дополнительных советских подразделений. На следующий день Красная армия оккупировала Эстонию и Латвию.

1998 год - впервые в прямом эфире по Интернету были показаны роды. 40-летняя американка из Флориды, которая согласилась на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.