16 червня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають Міжнародний день батька.

16 червня відзначається низка міжнародних та релігійних свят. Сьогодні — Міжнародний день африканської дитини, Міжнародний день водоспаду, Міжнародний день батька, а також День батька в Україні.

Віряни святкують неділю Святих Отців I Вселенського Собору та вшановують пам'ять святого чудотворця Тихона Аматунтського. Мусульмани відзначають Курбан-Байрам.

Історичні події 16 червня

1903 рік — створено компанію Ford Motor.

1919 рік — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.

1934 рік — у Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Було створено Спілку письменників України (СПУ).

1940 рік — СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію і Латвію.

1998 рік — вперше в прямому ефірі по Інтернету були показані пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

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