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$12 000 за вирішення питання про встановлення 3 групи інвалідності: судитимуть киянина

09:45, 16 червня 2024
Чоловік обіцяв, що «свої люди» в одній із МСЕК Києва вирішать питання про призначення групи інвалідності.
$12 000 за вирішення питання про встановлення 3 групи інвалідності: судитимуть киянина
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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Дарницька окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо киянина, який пообіцяв військовозобов’язаному за 12 тисяч доларів домовитись з членами МСЕК про встановлення 3 групи інвалідності. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений повідомив жителю Києва, що має зв'язки з лікарями та членами медико-соціальної експертної комісії, і за $12 000 може допомогти оформити інвалідність. Це мало б призвести до визнання чоловіка непридатним до військової служби.

Під час першої зустрічі обвинувачений детально пояснив процедуру оформлення інвалідності. В ході наступних двох зустрічей він отримав від жителя Києва частину суми – $5 000.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду для розгляду справи по суті. За таке правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.

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