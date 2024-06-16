«Мирный план» россии не обсуждали на Саммите в Швейцарии, – Олаф Шольц

Предложения рф не обсуждались, поскольку они не имели целью настоящего урегулирования войны.

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Предложения россии по урегулированию войны в Украине не рассматривались во время мирного саммита в Швейцарии. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Guardian.

Шольц отметил, что план, выдвинутый диктатором рф владимиром путиным, «не имел серьезного намерения». По его словам, предложения путина, которые включали отказ Украины от четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), прекращение боевых действий и отказ от амбиций членства в НАТО, были направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.

Ранее Олаф Шольц резко отреагировал на ультиматум путина в отношении Украины, заявив, что Путин показал, что он заинтересован в классическом империалистическом захвате территорий.

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