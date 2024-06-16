В Одесі поліція втрутилася в бійку на ярмарку посеред міста: 23-річного місцевого довелося госпіталізувати

В Одесі місцевий житель побівся з працівником приватної охоронної фірми.

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В Одесі поліція розслідує обставини побиття чоловіка на ярмарку, що відбувся на перетині вулиці Дерибасівська та провулка Червоний. За попередніми даними, конфлікт між незнайомими чоловіками переріс у бійку, після чого поліція отримала повідомлення і прибула на місце події. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Під час з’ясування обставин інциденту 23-річний місцевий житель продовжив конфлікт з працівником приватної охоронної фірми, що також завершився бійкою. Правопорушення було припинено поліцією, яка прибула на місце інциденту.

Потерпілий, 23-річний чоловік, звернувся до територіального підрозділу поліції з заявою про отримання тілесних ушкоджень. Його доставили до лікарні на кареті швидкої медичної допомоги, де йому надали медичну допомогу та провели обстеження. Після цього молодого чоловіка відпустили додому.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) і призначила судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Наразі правоохоронці продовжують збирати всі необхідні дані та встановлюють повні обставини події та особи всіх її учасників.

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