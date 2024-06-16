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Трамп пригрозив зупинити фінансову допомогу Україні «ще до того, як зайде у Білий дім як президент»

10:57, 16 червня 2024
Трамп назвав Зеленського «найкращим продавцем», підкресливши, що запити на допомогу Україні «ніколи не припиняються».
Трамп пригрозив зупинити фінансову допомогу Україні «ще до того, як зайде у Білий дім як президент»
Джерело фото: Getty Images
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Колишній президент США та кандидат на цьогорічних виборах Дональд Трамп на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті виступив з критикою масштабів підтримки України з боку Сполучених Штатів, заявивши, що у разі повернення до президентського крісла він швидко вирішить питання з допомогою Києву.

 «Я думаю, Зеленський, ймовірно, найкращий продавець серед усіх політиків, що колись жили. Кожен раз, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 млрд доларів […] Він тільки-но поїхав 4 дні тому з 60 мільярдами, приїхав додому та оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів», — сказав Трамп.

Екс-президент також зазначив, що будучи обраним на другий термін, він вирішить питання з допомогою Україні ще до свого повернення до Білого дому.

«Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим»,  – заявив Дональд Трамп.

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