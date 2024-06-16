Не вели, а несли гражданского, останавливали маршрутки для проверок: видео деятельности работников ТЦК в Одессе

Два дня – два скандала в Одессе из-за деятельности работников ТЦК.

За выходные в Одессе возникли два скандала относительно деятельности работников ТЦК. Об этом сообщают местные СМИ на основе информации из социальных сетей и видео, ставших вирусными.

Вчера вечером на территории Аркадии зафиксировали на видео, как гражданского мужчину ведут полицейские и лица в военной форме. Мужчина сопротивляется, прося позвонить в полицию и пригласить адвоката. Несмотря на его просьбы, его взяли за руки и ноги и понесли. Происшествие произошло во время идентификации и проверки документов.

А уже на утро в городе произошла еще одна напряженная ситуация: в военной форме работники зашли в одну из маршруток для проверки документов военнообязанных. Люди, которые были в транспорте, выражали свое возмущение из-за задержек, которые это повлекло.

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