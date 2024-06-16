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Ночью на Ивано-Франковщине горела школа

22:00, 16 июня 2024
Учебное заведение было недействующим, обошлось без жертв.
Ночью на Ивано-Франковщине горела школа
Источник фото: ГСЧС
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В воскресенье, 16 июня, в 01:53 на линию экстренной службы 101 поступило сообщение о пожаре в недействующем здании школы, расположенной в селе Кобаки Косовского района, что в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожарно-спасательные подразделения немедленно отправились на место происшествия. Прибыв на место, они установили, что возгорание произошло в перекрытии между 1 и 2 этажом двухэтажного здания. Площадь пожара составляла 90 квадратных метров.

Пожарные оперативно осуществили локализацию и ликвидацию пожара, что позволило избежать распространения огня на другие части здания и прилегающие сооружения. К счастью, ни один человек не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара. Предварительными исследованиями выявлено, что причиной может быть короткое замыкание или другие технические неисправности. Детальное расследование продолжается.

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