Офіс Президента уточнив порядок денний другого дня Саміту миру у Швейцарії

У Швейцарії триває другий день Саміту миру.

Джерело фото: Reuters

У неділю, 16 червня, у Швейцарії триває другий день саміту миру, на якому учасники обговорюють ключові питання безпеки. Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Сьогодні (16 червня, - ред) продовжуємо роботу на саміті миру. Працюємо над дорожньою картою щодо важливих питань безпеки», – зазначив він.

Нагадаємо, Reuters опублікувало проєкт комюніке Саміту миру щодо України. Комюніке Саміту миру залишиться відкритим і для країн, що не приїхали у Швейцарію.

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