Кое-где грозы, а местами дожди – какая погода ждет украинцев 17 июня

В Украине 17 июня пройдет дождь.

Источник фото: Anna Atkins / Unsplash

В понедельник 17 июня метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, 17 июня ожидаются умеренные дожди, местами грозы, в северо-восточной части местами значительные дожди. Ночью в большинстве западных и Винницкой областях без осадков.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, в западных областях 10-15°; днем 21-26°, на юге 24-29°.

На Киевщине в понедельник прогнозируют кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​21-26°. В столице ночью 16-18°, днем ​​23-25°.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.