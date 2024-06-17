Подекуди грози, а місцями дощі – яка погода чекає на українців 17 червня

В Україні 17 червня дощитиме.

Джерело фото: Anna Atkins / Unsplash

У понеділок 17 червня упродовж доби метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, 17 червня очікуються помірні дощі, подекуди грози, у північно-східній частині місцями значні дощі. Вночі у більшості західних та Вінницькій областях без опадів.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні 24-29°.

На Київщині у понеділок прогнозують короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°. У столиці вночі 16-18°, вдень 23-25°.

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