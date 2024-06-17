Мексика відновить роботу свого посольства в Україні – Кулеба

Сторони також обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

Джерело фото: x.com/DmytroKuleba

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив зі своєю мексиканською колегою Алісією Барсеною відновлення роботи посольства Мексики в Україні і шляхи розвитку двосторонньої співпраці країн.

Кулеба зазначив, що вони провели конструктивну та предметну зустріч.

«Я вдячний Мексиці за участь у Саміті миру та за підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права. Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. У зв’язку з цим я вітаю рішення Мексики відновити своє посольство в Україні», - написав міністр.

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