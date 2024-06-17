Мексика возобновит работу своего посольства в Украине – Кулеба

Стороны также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил со своей мексиканской коллегой Алисией Барсеной возобновление работы посольства Мексики в Украине и пути развития двустороннего сотрудничества стран.

Кулеба отметил, что они провели конструктивную и предметную встречу.

«Я благодарен Мексике за участие в Саммите мира и за подтверждение своей преданности миру на основе Устава ООН и основополагающих принципов международного права. Мы также обсудили пути развития нашего двустороннего сотрудничества. В связи с этим я приветствую решение Мексики возобновить свое посольство в Украине», - написал министр.

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