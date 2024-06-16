Украинцев могут оштрафовать за громкий генератор — озвучили сумму штрафа

Одним из самых значительных недостатков генераторов в эксплуатации является высокий уровень шума, что может стать поводом для штрафа.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Одним из наиболее значимых недостатков генераторов в эксплуатации – высокий уровень шума, а в соответствии с законом «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» шумовое загрязнение – повод для штрафа. Об этом пишет «OBOZ.UA».

Санитарные нормы Украины допускают такой допустимый уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях:

- в дневное время: 55-70 дБ;

– в ночное время: 45-60 дБ.

Кодекс административных правонарушений предусматривает следующие меры для нарушителей:

устное предупреждение;

штраф в размере 5-15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан для физических лиц (85-255 грн).

Если нарушитель — это юридическое лицо, то за первое нарушение придется уплатить 255–510 грн, 850–2550 грн, если в течение года будет совершено превышение звуковых норм во второй раз. За третье подобное нарушение полиция имеет право конфисковать предмет, который создает акустический дискомфорт.

Как пишут в СМИ, штраф могут выписать после обращения в полицию соседей, которые жалуются на шум. Измерить уровень загрязнения должна Санэпидемстанция – количество децибелов от работающего генератора должно быть указано в соответствующем акте. Полиция должна составить протокол, опросить и взять свидетельские показания, и направить дело в суд, который может принять решение о выплате штрафа.

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