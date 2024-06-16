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В Офисе Президента объяснили, что будут делать дальше с результатами Саммита мира

19:15, 16 июня 2024
Следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников.
В Офисе Президента объяснили, что будут делать дальше с результатами Саммита мира
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Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал о дальнейших планах Украины после прошедшего в Швейцарии 15-16 июня инаугурационного Саммита мира.

По его словам, следующие шаги – это проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников. Он уточнил, что уже есть соответствующая готовность к их организации от ряда стран.

Речь идет о Франции, Чехии, Турции, Кении, Саудовской Аравии, Соединенных Штатах, Норвегии, Польше, Канаде, Катаре, Чили, Финляндии, Нидерландах, Германии, Великобритании.

«А после этого – выходим на второй Саммит, который должен заложить основы длительного и справедливого мира», – отметил Жовква.

Он также подтвердил, что документ остается открытым для присоединения каждого государства или международной организации, уважающей Устав ООН и международное право.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Известно, что документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

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