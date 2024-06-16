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Будут ли отключения света 17 июня – в Укрэнерго ответили

21:40, 16 июня 2024
С 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.
Будут ли отключения света 17 июня – в Укрэнерго ответили
Источник фото: pixabay
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В понедельник, 17 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Они будут действовать с 8:00 до 24:00.

В то же время в Укрэнерго заявили, что с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы. Причина – прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Ранее в Минэнерго сообщали, что с 8 июня заработал в тестовом режиме новый порядок применения графиков почасовых отключений.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения. Заместительница министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф.

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