Чи будуть відключення світла 17 червня – в Укренерго відповіли

З 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

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У понеділок, 17 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Про це повідомили в Укренерго.

Вони будуть діяти з 8:00 до 24:00.

Водночас в Укренерго заявили, що з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години. Причина – прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуться.

Раніше в Міненерго повідомляли, що з 8 червня запрацював в тестовому режимі новий порядок застосування графіків погодинних відключень.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф.

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