«Всьо понімаю, всьо осознаю» – карма наздогнала дрифтувальника на жвавій дорозі: відео

Карма не змусила себе довго чекати і вже невдовзі водій розмовляв із патрульними.

Джерело фото: скріншот / відео з інтернету

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з водієм, який вирішив подрифтувати на жвавій дорозі.

Карма не змусила себе довго чекати і вже невдовзі водій мав розмову із патрульними поліцейськими.

«"Всьо понімаю, всьо осознаю"

або моментальна карма і відповідальність в дії», - підписав відео Олексій Білошицький.

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