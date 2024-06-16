Кабмін змінив процедуру перевірки водіїв на наркотичне сп’яніння

В Україні змінюється процедура огляду водіїв на стан наркотичного сп'яніння.

Кабінет Міністрів змінив процес перевірки водіїв на стан сп’яніння наркотичними речовинами.

На засідання 13 червня Уряд вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

У випадку, якщо тест буде позитивним, обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

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