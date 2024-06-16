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Кабмін змінив процедуру перевірки водіїв на наркотичне сп’яніння

18:39, 16 червня 2024
В Україні змінюється процедура огляду водіїв на стан наркотичного сп'яніння.
Кабмін змінив процедуру перевірки водіїв на наркотичне сп’яніння
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Кабінет Міністрів змінив процес перевірки водіїв на стан сп’яніння наркотичними речовинами.

На засідання 13 червня Уряд вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують  увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

У випадку, якщо тест буде позитивним, обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

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