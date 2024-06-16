Зеленський провів пресконференції за підсумками Саміту миру – головні заяви

Вже є країни, які заявили про інтерес прийняти другий саміт миру, і Україна почала перемовини з ними, зазначив Президент.

Президента України Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками Глобального саміту миру в Швейцарії. Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Головні тези із виступу Президента:

Україна відповідає на повномасштабне російське вторгнення не лише повноцінним захистом людського життя, але й повномасштабною дипломатією.

Попередні покоління залишили нам статут ООН. Ми передаємо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН.

Важливо, що всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України, тому що не буде тривалого миру без територіальної цілісності.

Три виклики були детально проаналізовані на першому Саміті миру: радіаційна безпека, продовольча безпека та повернення полонених і депортованих дітей.

Комюніке, яке прийнято на саміті, залишається відкритим до підписання кожним, хто поважає статут ООН.

Погоджено почати роботу у спеціальних постсамітних групах щодо конкретних ідей та пропозицій, які можуть відновити безпеку.

Україна в стані війни, і не має часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко.

Вже є країни, які заявили про інтерес прийняти другий саміт миру, і Україна почала перемовини з ними.

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