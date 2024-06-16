Зеленский провес пресс-конференции по итогам Саммита мира – главные заявления

Уже есть страны, которые заявили об интересе принять второй саммит мира, и Украина начала переговоры с ними, отметил Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии. Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Известно, что документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Главные тезисы с выступления Президента:

Украина отвечает на полномасштабное российское вторжение не только полноценной защитой человеческой жизни, но и полномасштабной дипломатией.

Предыдущие поколения оставили нам устав ООН. Мы передаем следующим поколениям эффективный механизм имплементации устава ООН.

Важно, что все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины, потому что не будет продолжительного мира без территориальной целостности.

Три вызова были детально проанализированы на первом Саммите мира: радиационная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение пленных и депортированных детей.

Коммюнике, принятое на саммите, остается открытым для подписания каждым, кто уважает устав ООН.

Согласовано начать работу в специальных постсаммитных группах по конкретным идеям и предложениям, которые могут восстановить безопасность.

Украина в состоянии войны, и нет времени на длительную работу. Движение к миру означает быстро действовать.

Уже есть страны, которые заявили об интересе принять второй саммит мира, и Украина начала переговоры с ними.

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