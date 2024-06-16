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Зеленский провес пресс-конференции по итогам Саммита мира – главные заявления

17:45, 16 июня 2024
Уже есть страны, которые заявили об интересе принять второй саммит мира, и Украина начала переговоры с ними, отметил Президент.
Зеленский провес пресс-конференции по итогам Саммита мира – главные заявления
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Президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии. Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Известно, что документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Главные тезисы с выступления Президента:

  • Украина отвечает на полномасштабное российское вторжение не только полноценной защитой человеческой жизни, но и полномасштабной дипломатией.
  • Предыдущие поколения оставили нам устав ООН. Мы передаем следующим поколениям эффективный механизм имплементации устава ООН.
  • Важно, что все участники саммита поддержали территориальную целостность Украины, потому что не будет продолжительного мира без территориальной целостности.
  • Три вызова были детально проанализированы на первом Саммите мира: радиационная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение пленных и депортированных детей.
  • Коммюнике, принятое на саммите, остается открытым для подписания каждым, кто уважает устав ООН.
  • Согласовано начать работу в специальных постсаммитных группах по конкретным идеям и предложениям, которые могут восстановить безопасность.
  • Украина в состоянии войны, и нет времени на длительную работу. Движение к миру означает быстро действовать.
  • Уже есть страны, которые заявили об интересе принять второй саммит мира, и Украина начала переговоры с ними.

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