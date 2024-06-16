Кабмин изменил процедуру проверки водителей на наркотическое опьянение

В Украине меняется процедура осмотра водителей на состояние наркотического опьянения.

Кабинет Министров изменил процесс проверки водителей на состояние опьянения наркотическими веществами.

На заседание 13 июня Правительство внесло изменения в порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции и проведения такого осмотра.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Изменения предусматривают возможность использования при проведении соответствующего осмотра в заведении здравоохранения тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме человека.

В случае если тест будет положительным, обязательным является подтверждение наличия наркотических средств или психотропных веществ лабораторным исследованием.

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