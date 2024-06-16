«Все понимаю, все осознаю» – карма догнала дрифтера на оживленной дороге: видео

Карма не заставила себя долго ждать и уже вскоре водитель разговаривал с патрульными.

Источник фото: скриншот / видео из интернета

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с водителем, который решил подрифтовать на оживленной дороге.

Карма не заставила себя долго ждать и уже вскоре водитель имел разговор с патрульными полицейскими.

«"Все понимаю, все осознаю"

или моментальная карма и ответственность в действии», – подписал видео Алексей Белошицкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.