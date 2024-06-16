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«Все понимаю, все осознаю» – карма догнала дрифтера на оживленной дороге: видео

21:22, 16 июня 2024
Карма не заставила себя долго ждать и уже вскоре водитель разговаривал с патрульными.
«Все понимаю, все осознаю» – карма догнала дрифтера на оживленной дороге: видео
Источник фото: скриншот / видео из интернета
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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с водителем, который решил подрифтовать на оживленной дороге.

Карма не заставила себя долго ждать и уже вскоре водитель имел разговор с патрульными полицейскими.

«"Все понимаю, все осознаю"

или моментальная карма и ответственность в действии», – подписал видео Алексей Белошицкий.

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