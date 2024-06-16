В Офісі Президента пояснили, що робитимуть далі з результатами Саміту миру

Наступні кроки – це проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів про подальші плани України після інавгураційного Саміту миру, який пройшов у Швейцарії 15-16 червня.

За його словами, наступні кроки – це проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників. Він уточнив, що вже є відповідна готовність до їх організації від низки країн.

Мова йде про Францію, Чехію, Туреччину, Кенію, Саудівську Аравію, Сполучені Штати, Норвегію, Польщу, Канаду, Катар, Чилі, Фінляндію, Нідерланди, Німеччину, Велику Британію.

«А після цього – виходимо на другий Саміт, що має закласти основи тривалого та справедливого миру», – зазначив Жовква.

Він також підтвердив документ залишається відкритим для приєднання кожної держави чи міжнародної організації, що поважає Статут ООН та міжнародне право.

. Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

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