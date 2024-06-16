Українців можуть оштрафувати за гучний генератор — озвучили суму штрафу

Одним із найвагоміших недоліків генераторів в експлуатації є високий рівень шуму що може стати приводом для штрафу.

Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Одним із найвагоміших недоліків генераторів в експлуатації – високий рівень шуму, а відповідно до закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» шумове забруднення – привід для штрафу. Про це пише «OBOZ.UA».

Санітарні норми України припускають такий допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях:

- у денний час: 55-70 дБ;

- у нічний час: 45-60 дБ.

Кодекс адміністративних правопорушень передбачає такі заходи для порушників:

усне попередження;

штраф у розмірі 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (85-255 грн).

Якщо порушник — це юридична особа, то за перше порушення доведеться сплатити 255–510 грн, 850–2550 грн — якщо протягом року буде скоєно перевищення звукових норм вдруге. За третє подібне порушення поліція має право конфіскувати предмет, що створює акустичний дискомфорт.

Як пишуть у ЗМІ, штраф можуть виписати після звернення до поліції сусідів, які скаржаться на галас. Виміряти рівень забруднення має Санепідемстанція – кількостей децибелів від працюючого генератора має бути зазначено у відповідному акті. Поліція має скласти протокол, опитати та взяти свідчення у свідків, і направити справу до суду, який може ухвалити рішення про виплату штрафу.

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