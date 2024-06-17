Настанет момент, когда нужно будет говорить с рф, но не на языке ультиматумов — Кулеба

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что переговоры с рф Украина должна начинать с «сильнейшей позиции».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что придет время, когда нужно будет вести переговоры с россией, но Украина не позволит ей говорить на языке ультиматумов, передает «Укринформ».

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что настанет момент, когда нужно будет говорить с россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим россии говорить на языке ультиматумов, как он говорит сейчас», - сказал Кулеба.

Он отметил, что последнее заявление российского диктатора путина о «предложении» прекращения огня против Украины в обмен на четыре украинских области было призвано, чтобы «сбить» саммит мира в Швейцарии.

«Ему это не удалось, серьезного отношения к его предложениям нет, потому что (сделаны) две фундаментальные ошибки: язык ультиматумов и второй – что это за требование, чтобы суверенная страна покинула собственную суверенную территорию?», - сказал Кулеба.

Также он добавил, что переговоры с рф Украина должна начинать с «сильнейшей позиции».

«Закончить войну можно только посадив обе стороны за стол переговоров. Наш президент хочет для Украины сильнейшей позиции», – заявил глава МИД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Ранее Зеленский рассказал, когда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению войны.

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