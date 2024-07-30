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Через брак пілотів Україна зможе використати цього року не більше 10 винищувачів F-16, – NFT

13:09, 30 липня 2024
Проблеми з підготовкою пілотів обмежують кількість F-16, які Україна зможе впровадити до кінця року.
Через брак пілотів Україна зможе використати цього року не більше 10 винищувачів F-16, – NFT
Джерело фото: Апостроф
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Україна очікує, що зможе впровадити західні винищувачі F-16 влітку цього року, проте через обмежену кількість підготовленого персоналу зможе використовувати не більше десяти таких літаків. Про це повідомляє видання The New York Times.

Згідно з інформацією офіційних осіб США, до кінця року планується підготувати близько 20 льотчиків у навчальних центрах США, Нідерландів і Данії. Водночас, зазвичай на кожен літак виділяється не менше двох пілотів для забезпечення відпочинку екіпажу, навчання та інших завдань, що обмежує можливість України використовувати одночасно більше ніж десять F-16.

Україна планує використовувати F-16 з потужними системами радіоелектронної боротьби та різноманітним озброєнням для розширення зони небезпеки для російських пілотів і для посилення захисту українських міст та критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак. У поєднанні з західними системами ППО, такими як Patriot, ці літаки можуть значно підвищити оборонні можливості України.

Хантер Столл, аналітик з питань оборони в дослідницькій організації RAND, зазначив: «У росії було так багато часу, щоб зміцнити свою оборону, особливо вздовж лінії фронту. F-16 та їхні пілоти зіткнуться з жорстким опором російської ППО як на землі, так і в небі».

Офіційні особи також повідомили про проблеми з підготовкою технічного персоналу для обслуговування винищувачів, що ще більше обмежує їхню оперативну доступність.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова анонсувала постачання винищувачів F-16 в 2024 році.

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