Китай обмежує експорт дронів для запобігання їх використанню у війнах

Із 1 вересня Китай заборонить експорт усіх цивільних безпілотників та обладнання подвійного призначення.

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Влада Китаю оголосила про заборону експорту всіх цивільних безпілотних літальних апаратів, які можуть бути використані у воєнних або терористичних цілях, починаючи з 1 вересня. Таке рішення також передбачає обмеження функцій деяких інших дронів. Про це повідомляє AP з посиланням на Міністерство торгівлі КНР.

У заяві йдеться, що цей крок спрямований на запобігання використанню безпілотників для розповсюдження зброї масового знищення. Окрім цього, Пекін має намір обмежити експорт лазерів для інфрачервоного зображення, цілевказівок і високоточного вимірювального обладнання, включивши ці товари до списку експортного контролю.

При цьому Міністерство оборони Китаю повідомило про скасування тимчасових обмежень на експорт деяких цивільних дронів. Деталі щодо конкретних типів безпілотників не уточнюються, але відомо, що минулого року Пекін обмежив експорт дронів далекого радіусу дії через російсько-українську війну.

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