Близько 800 тисяч військовозобов'язаних «залягли на дно», щоб уникнути мобілізації, — Дмитро Наталуха

Чоловіки, які намагаються уникнути мобілізації, змінили свою адресу та влаштувались на роботу, яка оплачується готівкою.

Близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців «залягли на дно», щоб уникнути мобілізації. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха в коментарі Financial Times.

«Близько 800 000 чоловіків пішли «у підпілля», щоб уникнути призову, змінивши свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою», — зазначив Наталуха.

Також, за його словами, на хабарі для звільнення від служби чоловіки на рік витрачають від 700 тисяч до 2 млрд гривень.

Тому, як вважає нардеп, якщо не змінити підхід і не дозволити підприємствам платити в бюджет за бронь робітників від мобілізації, то економіка не витримає навантаження.

Раніше Дмитро Наталуха відповів на критику економічного бронювання.

Також повідомлялося, що у парламенті з’явився законопроект щодо усунення корупційних ризиків у ТЦК під час оформлення документів на бронювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.