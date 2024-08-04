Близько 800 тисяч військовозобов'язаних «залягли на дно», щоб уникнути мобілізації, — Дмитро Наталуха

Близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців «залягли на дно», щоб уникнути мобілізації. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха в коментарі Financial Times.
«Близько 800 000 чоловіків пішли «у підпілля», щоб уникнути призову, змінивши свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою», — зазначив Наталуха.
Також, за його словами, на хабарі для звільнення від служби чоловіки на рік витрачають від 700 тисяч до 2 млрд гривень.
Тому, як вважає нардеп, якщо не змінити підхід і не дозволити підприємствам платити в бюджет за бронь робітників від мобілізації, то економіка не витримає навантаження.
Раніше Дмитро Наталуха відповів на критику економічного бронювання.
Також повідомлялося, що у парламенті з’явився законопроект щодо усунення корупційних ризиків у ТЦК під час оформлення документів на бронювання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.