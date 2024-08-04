Святий Престол засудив сцену з ЛГБТ-артистами на відкриття Олімпіади, яка «ображає почуття вірян»

Папа Римський розкритикував сцену з ЛГБТ-артистами «Тайної вечері» на церемонії відкриття Олімпіади.

Джерело фото: Бабель

Святий Престол висловив занепокоєння та обурення через сцени на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, які були сприйняті як образливі для християнських почуттів. Під час церемонії було показано номер з участю ЛГБТ-артистів, що нагадував сцену з картини Леонардо Да Вінчі «Тайна вечеря», де артисти зображені у позах, подібних до апостолів.

Як повідомляє Vatican News, Святий Престол зазначає, що такі сцени порушують повагу до релігійних переконань і створюють непотрібні конфлікти. «Святий Престол засмучений певними сценами на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор і не може не приєднатися до голосів, які висловили жаль з приводу образи, завданої багатьом християнам і віруючим інших релігій», — йдеться в комюніке.

Організатори Олімпійських ігор уже перепросили християнську спільноту за цей номер, підкресливши, що їхній намір не полягав у висміюванні релігійних символів. Художній керівник церемонії Томас Джоллі заперечив будь-які зв’язки з картинною спадщиною Да Вінчі, зазначивши, що сцена була задумана для відображення різноманітності французької гастрономії.

Відзначено, що подія викликала широкий резонанс і поділила думки громадськості, ставлячи питання про межі креативності та поваги до релігійних традицій на міжнародних платформах.

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