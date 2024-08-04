Практика судів
  1. У світі

Святий Престол засудив сцену з ЛГБТ-артистами на відкриття Олімпіади, яка «ображає почуття вірян»

18:07, 4 серпня 2024
Папа Римський розкритикував сцену з ЛГБТ-артистами «Тайної вечері» на церемонії відкриття Олімпіади.
Святий Престол засудив сцену з ЛГБТ-артистами на відкриття Олімпіади, яка «ображає почуття вірян»
Джерело фото: Бабель
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Святий Престол висловив занепокоєння та обурення через сцени на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, які були сприйняті як образливі для християнських почуттів. Під час церемонії було показано номер з участю ЛГБТ-артистів, що нагадував сцену з картини Леонардо Да Вінчі «Тайна вечеря», де артисти зображені у позах, подібних до апостолів.

Як повідомляє Vatican News, Святий Престол зазначає, що такі сцени порушують повагу до релігійних переконань і створюють непотрібні конфлікти. «Святий Престол засмучений певними сценами на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор і не може не приєднатися до голосів, які висловили жаль з приводу образи, завданої багатьом християнам і віруючим інших релігій», — йдеться в комюніке.

Організатори Олімпійських ігор уже перепросили християнську спільноту за цей номер, підкресливши, що їхній намір не полягав у висміюванні релігійних символів. Художній керівник церемонії Томас Джоллі заперечив будь-які зв’язки з картинною спадщиною Да Вінчі, зазначивши, що сцена була задумана для відображення різноманітності французької гастрономії.

Відзначено, що подія викликала широкий резонанс і поділила думки громадськості, ставлячи питання про межі креативності та поваги до релігійних традицій на міжнародних платформах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд скасував рішення судів, оскільки обвинуваченій не було роз’яснено право на колегіальний розгляд

Недотримання вимоги про роз’яснення особі її права на розгляд кримінального провадження колегіальним складом суду є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону – позиція Верховного Суду.

Верховний Суд вказав, що відсутність працівника на роботі в період дії воєнного стану не може кваліфікуватися як прогул без поважної причини

Верховний Суд розглянув справу про те, чи можна звільнити за прогул працівника, який виїхав за кордон і працював дистанційно.

Суд зобов’язав військову частину розглянути рапорт військовослужбовця про звільнення зі служби, який той подавав 6 разів

Суд задовольнив позов військовослужбовця, який просив зобов’язати військову частину розглянути рапорт на звільнення у зв`язку із необхідністю здійснення постійного догляду за дідом.

У парламенті з’явився законопроект щодо усунення корупційних ризиків у ТЦК під час оформлення документів на бронювання

Як вказує автор законопроекту, працівників підприємств, які мають право на бронювання і приходять до ТЦК, мобілізують ще до оформлення бронювання.

Чи повинні особи з інвалідністю проходити повторний медичний огляд і носити з собою військово-обліковий документ

Дані про осіб з інвалідністю повинні бути наявні в Реєстрі «Оберіг» шляхом автоматичного обміну з реєстрами Пенсійного фонду і Мінсоцполітики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду