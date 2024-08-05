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В Минздраве ответили, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин

08:37, 5 августа 2024
Семейный врач выпишет рецепт в соответствии с назначениями эндокринолога.
В Минздраве ответили, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин
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В Министерстве здравоохранения рассказали, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин.

«Инсулин является жизненно необходимым препаратом для пациентов с сахарным диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии.

Определенный тип и дозировка инсулина после обследования назначает эндокринолог. Он также создает план лечения и вносит его в электронную систему здравоохранения, а также выписывает электронный рецепт.

Но не всегда удается быстро попасть на прием к эндокринологу, поэтому часто пациенты интересуются, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин», — отметили в министерстве.

В частности, следует помнить:

  • Когда план лечения уже создан эндокринологом, можно обращаться за дальнейшими рецептами к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Вынужденно перемещенные лица могут обратиться к любому другому врачу первичной медицинской помощи.
  • Семейный врач выпишет рецепт в соответствии с назначениями эндокринолога.
  • Назначить другой тип или дозировку инсулина семейный врач не сможет. Для этого необходимо обращаться только к эндокринологу.
  • Пациент самостоятельно выбирает, к кому обращаться по рецепту — к семейному врачу или эндокринологу.

В Минздраве также напомнили, что срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки.

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