В Минздраве ответили, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин

В Министерстве здравоохранения рассказали, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин.
«Инсулин является жизненно необходимым препаратом для пациентов с сахарным диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии.
Определенный тип и дозировка инсулина после обследования назначает эндокринолог. Он также создает план лечения и вносит его в электронную систему здравоохранения, а также выписывает электронный рецепт.
Но не всегда удается быстро попасть на прием к эндокринологу, поэтому часто пациенты интересуются, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин», — отметили в министерстве.
В частности, следует помнить:
В Минздраве также напомнили, что срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки.
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