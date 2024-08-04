85% українських лікарів-біженців все ще не можуть працювати у Німеччині: відома причина

Німецькі чиновники заявили, що українські лікарі поки що не можуть влаштуватися на роботу в Німеччині через надмірну бюрократію.

Фото: ukrinform.ua

З початку російського вторгнення в Україну щонайменше 1674 лікарі зі складу українських біженців подали заяви на отримання лікарської ліцензії в Німеччині, повідомляє DW з посиланням на газету Welt am Sonntag (WamS).

На даний момент схвалено 187 заявок, а 1402 заявки перебувають у процесі розгляду. Про долю 85 заявок, що залишилися, не повідомляється.

WamS уточнює, що дані засновані на відгуках із 14 федеральних земель: Бремен і Гессен змогли надати лише неповні відомості. Час очікування лікарської ліцензії затягується не лише для українців.

За даними видання, лікарям країн, що не входять до Європейського Союзу, зазвичай потрібно від 15 місяців до трьох років між подачею заяви та отримання ліцензію на медичну практику в Німеччині.

Медична підготовка в сусідніх європейських країнах, як Україна, безумовно, відповідає стандартам сусідніх країн Євросоюзу, підкреслює Welt am Sonntag. Голова Федерації лікарень Німеччини Геральд Гасс заявив журналістам про «катастрофічний результат» і розкритикував надмірну німецьку бюрократію.

«Ми просто не можемо більше дозволити собі залишати кваліфікованих працівників на допомозі, замість того, щоб направляти їх туди, де вони терміново потрібні і хочуть працювати», - сказав він, закликавши до «справжнього наступу на бюрократію».

«Німецька система охорони здоров'я сильно страждає від загального браку робочої сили, і українські лікарі могли б стати для нас цінною підтримкою», - каже Янош Дамен, представник «зелених» у бундестазі з питань політики охорони здоров'я. На його думку, проблема криється в керівництві федеральних земель: «Більшість заявок, які ще не схвалені, показує, що нинішні процедури визнання не працюють, надто громіздкі і дуже забюрократизовані федеральними землями».

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