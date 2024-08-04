На Черкащині 19-річний хлопець на ґрунті ревнощів зарізав свого ровесника

Вбивство сталося у гуртожитку міста Умань.

На Черкащині до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно жителя міста Запоріжжя за фактами спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження та вбивства.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 19-річний зловмисник, перебуваючи у приміщені студентського гуртожитку одного з вишів міста Умань, на ґрунті ревнощів спровокував зі своїм ровесником-студентом конфлікт, у ході якого наніс множинні удари ножем в різні частини тіла. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події до приїзду лікарів.

«Однокурсник загиблого під час спроби зупинити протиправні дії зловмисника, також отримав два удари ножем у живіт та грудну клітину, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження», - заявили у прокуратурі.

Також там додають, що нападника затримано правоохоронцями після вчинення злочину та судом застосовано до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який у подальшому на підставі висновку психіатричної експертизи змінено на поміщення до медичного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

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