На Сумщині інструктор автошколи брав хабарі за успішну здачу практичного іспиту з водіння

Свої послуги чоловік оцінив у 5 000 грн.

Фото: sumy.gp.gov.ua

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру інструктору автошколи, який підбурював ученицю до надання неправомірної вигоди за успішну здачу практичного іспиту з водіння.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний запевнив жінку, яка після закінчення навчання в автошколі з першого разу не змогла скласти іспит з водіння, що для позитивного вирішення цього питання їй потрібно надати неправомірну вигоду екзаменатору територіального сервісного центру № 5943 регіонального сервісного центру МВС в Сумській області.

«Більш того, він повідомив, що має там знайомих, відтак зможе допомогти їй «оплатити» екзамен. За такі послуги чоловік попросив 5 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

30 липня жінка, склавши практичний іспит з водіння, передала інструктору автошколи обумовлену суму. Після цього чоловік був затриманий правоохоронцями. Йому вже повідомлено про підозру.

Слідство триває, перевіряється причетність інших осіб, у тому числі працівників територіального сервісного центру, до зазначеного злочину.

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