Норвегія виділяє $7,4 млн на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні

Норвезький уряд виділяє кошти на допомогу українським дітям через ЮНІСЕФ.

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Уряд Норвегії оголосив про виділення 7,4 мільйона доларів на підтримку програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це рішення сприятиме оперативному наданню життєво необхідної допомоги українським дітям та їхнім сім'ям, які постраждали від збройної агресії росії. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Норвегія входить до п'ятірки найбільших фінансових партнерів ЮНІСЕФ у сфері гуманітарного реагування в Україні. Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку в таких важливих сферах, як захист дітей, освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги, водопостачання та санітарія.

Цей внесок є частиною ширшої міжнародної підтримки України, до якої нещодавно долучилися й інші організації. Наприклад, Карітас виділив додаткові кошти на гуманітарну допомогу, а Уряд Фінляндії посилив підтримку українських пенсіонерів на прифронтових територіях.

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