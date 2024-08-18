iPhone 16 – у мережі з'явилися характеристики всієї лінійки нових смартфонів Apple

Чого чекати від iPhone 16 від Apple.

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Кожного року Apple презентує нові смартфони і цього року у iPhone 16 має з’явитися безліч нових функцій та покращень, які порадують користувачів.

Про те, чого чекати від iPhone 16, повідомили на вебсайті MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Ймовірно, моделі iPhone 16, які мають вийти восени 2024 року, матимуть швидші чіпи, більші розміри для лінійки «Pro», покращені камери та, можливо, нову кнопку.

Щодо функцій, то:

Більші розміри 6,3" і 6,9" для Pro

Нова кнопка «зйомка»

Кнопка дії для всіх моделей iPhone 16

Швидший чіп серії A

Вертикальні об'єктиви для стандартних моделей

Wi-Fi 7

The iPhone 16 lineup overview pic.twitter.com/5kVTgCNI25 — Apple Hub (@theapplehub) August 17, 2024

Раніше ми писали, що компанія Google 14 серпня представила лінійку нових смартфонів Pixel з глибшою інтеграцією технології штучного інтелекту. Більш раннє проведення заходу є спробою Google не відставати від конкурентів щодо впровадження функцій ШІ у свої споживчі продукти та випередити Apple із запланованим запуском нового iPhone у вересні.

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