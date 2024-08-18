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iPhone 16 – у мережі з'явилися характеристики всієї лінійки нових смартфонів Apple

17:33, 18 серпня 2024
Чого чекати від iPhone 16 від Apple.
iPhone 16 – у мережі з'явилися характеристики всієї лінійки нових смартфонів Apple
Джерело фото: Hussam Abd / Unsplash
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Кожного року Apple презентує нові смартфони і цього року у iPhone 16 має з’явитися безліч нових функцій та покращень, які порадують користувачів.

Про те, чого чекати від iPhone 16, повідомили на вебсайті MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Ймовірно, моделі iPhone 16, які мають вийти восени 2024 року, матимуть швидші чіпи, більші розміри для лінійки «Pro», покращені камери та, можливо, нову кнопку.

Щодо функцій, то:

  • Більші розміри 6,3" і 6,9" для Pro
  • Нова кнопка «зйомка»
  • Кнопка дії для всіх моделей iPhone 16
  • Швидший чіп серії A
  • Вертикальні об'єктиви для стандартних моделей
  • Wi-Fi 7

Раніше ми писали, що компанія Google 14 серпня представила лінійку нових смартфонів Pixel з глибшою інтеграцією технології штучного інтелекту. Більш раннє проведення заходу є спробою Google не відставати від конкурентів щодо впровадження функцій ШІ у свої споживчі продукти та випередити Apple із запланованим запуском нового iPhone у вересні.

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