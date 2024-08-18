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Велика Британія активізує сили для боротьби з екстремізмом та крайнім мізогінством

19:48, 18 серпня 2024
За словами очільниці МВС Іветт Купер, останніми роками боротьба з екстремізмом була сильно ослаблена, «саме тоді, коли вона була найбільш необхідна».
Велика Британія активізує сили для боротьби з екстремізмом та крайнім мізогінством
Джерело фото: Richard Saker/The Guardian
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Очільниця МВС Іветт Купер оголосила про новий підхід до боротьби з екстремізмом, пообіцявши боротися з людьми, які «пропагують шкідливі та ненависні переконання», включаючи крайнє мізогінство. Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство внутрішніх справ розпорядилося переглянути нову урядову стратегію боротьби з екстремізмом щодо того, як найкраще боротися із загрозою, яку становлять екстремістські ідеології в інтернеті та офлайн.

Раніше Купер заявляла, що стратегія протидії екстремізму минулого уряду застаріла на 9 років.

Як зазначають у виданні, це відбувається після десятиліття попереджень поліції та колишніх урядових радників про необхідність боротися зі зростанням ненависного екстремізму та розповсюдженням небезпечних матеріалів в інтернеті.

Купер сказала: «Занадто довго уряди не могли протидіяти зростанню екстремізму як в інтернеті, так і на наших вулицях, і ми бачимо, як зростає кількість молодих людей, радикалізованих в інтернеті. Підбурювання до ненависті всіх видів руйнує і підриває саму структуру наших спільнот і нашої демократії».

За її словами, останніми роками боротьба з екстремізмом була сильно ослаблена, «саме тоді, коли вона була найбільш необхідна».

«Саме тому я доручила Міністерству внутрішніх справ провести швидкий аналітичний спринт щодо екстремізму, скласти карту і відстежувати екстремістські тенденції, зрозуміти факти про те, що працює, щоб підірвати і відвернути людей від екстремістських поглядів, а також виявити будь-які прогалини в чинній політиці», – додала міністерка.

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