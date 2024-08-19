Споживчі ціни зросли на 4,3% з початку року – Держстат

Водночас, порівняно із червнем, знизилися ціни на одяг та взуття.

У липні 2024 року споживчі ціни порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас, з початку року зросли на 4,3%. Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Базова інфляція в липні порівняно з червнем становила 0,7%, з початку року – 4,1%.

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 19,6% та 11,4%) подешевшали овочі та яйця. На 0,6–0,4% знизилися ціни на сало, м'ясо птиці. Водночас на 12,1% подорожчав цукор, на 3,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

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